Liebe Leser,

am Freitagmittag schrieb ich noch darüber, wie ungewöhnlich das Verhalten der Altria-Aktionäre angesichts verfehlter Analystenerwartung hinsichtlich des 2. Quartals war. Der Kurs ging nämlich rauf statt runter. Wenige Stunden später war diese Beobachtung bereits Makulatur. Denn da berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg über Pläne der US-Gesundheitsbehörde FDA, die Nikotinmenge in Zigaretten drastisch reduzieren zu wollen. Die Kurse von Altria & Co. fielen daraufhin ... (Mark de Groot)

