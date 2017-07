Der australische Multimineralexplorer Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9) besitzt zwar 3 Projekte, konzentriert sich aber auf die Entwicklung seines Hauptprojektes West Musgrave, das er mit OZ Minerals auf Joint Venture Basis betreiben wird. Noch laufen einige Studien vor der Komplettierung des Joint Venture Vertrages. Im Quartalsbericht, veröffentlicht am 28. Juli 2017, fasst das Unternehmen die Aktivitäten des abgelaufenen Quartals zusammen. Hier nun einleitend die Highlights: Die umfassenden metallurgischen Tests nähern sich dem Abschluss Signifikante Verbesserung bei der Wasserversorgung durch Entdeckung eigener Quellgebiete. Positive Energiestudie zieht Mischform von klassischer und erneuerbarer Energie in Erwägung Transportrouten und Optionen lassen Kostenreduktion im Vergleich zu vergangenen Studien erkennen. Erfolgreiches Bohrprogramm zeigt mögliche Ressourcenerweiterung auf Nebo und Babel auf. Letzte Laborergebnisse vom Projektteil One Tree Hill deuten auf eine breite mineralisierte Zone hin. Die nächste Rahmenstudie ist im Zeitplan für die Fertigstellung zum 4. Quartal 2017. Bereits im August 2016 ist Cassini Resources in ein "Earn-in" Prozedere mit dem Australischen Bergbauunternehmen OZ Minerals (ASX: OZL) eingetreten, demnach OZ Minerals in 3 Stufen bis zu 70% Anteile am West Musgrave Projekt erlangen kann. Um die dafür vereinbarten AUD 36 Mio. erlösen zu können, ist unter anderem auch die kommende Rahmenstudie ein wesentlicher Part. Die Fertigstellung dieser Studie läuft nach Plan und soll im 4. Quartal 2017 veröffentlicht werden. Die wesentlichen Punkte aus dieser Rahmenstudie sind ein erhöhtes Vertrauen in der metallurgischen Vorgangsweise der unterschiedlichen mineralisierten Erzkörper, sowie Prozessdetails für den optimalen Verarbeitungsstandort nebst überarbeiteten Gesamt- und operativen Kosten. Nachstehend der vom Unternehmen bereitgestellte zeitliche Verlauf der Meilensteine: Abb1: Aktivitätsverlauf für die Rahmenstudie, Quelle: Cassini Resources Während die in der bislang vorliegenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...