Die fundamentalen Wirtschaftsdaten sind nach Meinung von Exporten in Ordnung, doch der starke Euro ist eine Belastung für den deutschen Aktienmarkt. Hören am heutigen Montag zumindest die Kursverluste auf?

Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Freitag noch etwas weiter abwärts gegangen. Die Anleger seien derzeit überwiegend unsicher und nutzten selbst kleinste Erholungen zum Ausstieg, schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar. "Gerade vor dem Wochenende stellen sich die Investoren doch lieber auf die sichere Seite", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank am vergangenen Freitag.

Der Dax ging vergangene Woche mit einem Abschlag von 0,40 Prozent auf 12.162,70 Punkte aus dem Handel. Auf Wochensicht büßte der Leitindex damit 0,6 Prozent ein. Vor dem Börsenstart sieht wenig anders aus. Die Frankfurter Benchmark notiert vorbörslichen Indikatoren zufolge bei 12.170 Zählern und damit nur wenig verändert gegenüber dem Handelsschluss der vergangenen Woche.

Auch der Euro, der mit seiner Stärke gegenüber dem Dollar die Kurse der exportstarken Dax-Unternehmen in der vergangenen Woche belastet hat, notiert am Montagmorgen ebenfalls nur wenig verändert bei 1,1736. Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research warnt jedoch vor überzogenem Pessimismus. "Fundamental ist alles in Ordnung." Die Konjunktur laufe rund. Außerdem gehe er davon aus, dass der Euro-Kurs mit etwa 1,17 Dollar seinen Höhepunkt vorläufig erreicht habe. Sein Kollege Ulrich Leuchtmann von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...