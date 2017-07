Von Ryan Knutson

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Kabelanbieter Charter Communications hat kein Interesse an einem Kauf des US-Mobilfunkanbieters Sprint. Das könnte jetzt den Weg für Gespräche zwischen Sprint und T-Mobile US frei machen. "Wir verstehen, warum ein Deal für Softbank attraktiv ist, aber Charter hat kein Interesse daran, Sprint zu erwerben", erklärte Charter-Sprecher Alex Dudley in einer E-Mail.

Das Wall Street Journal hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf Kreise berichtet, Sprint verhandele exklusiv mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über einen weitreichenden Deal, bei dem die US-Tochter der Deutschen Telekom offenbar zunächst außen vor bleibt. Sprint-Chairman Masayoshi Son wolle bis Ende Juli nur mit den beiden Kabelfirmen reden. Bis dahin würden Fusionsgespräche mit T-Mobile US auf Eis liegen, sagten Informanten.

Möglich sei ein kompletter Kauf von Sprint, die derzeit 32 Milliarden US-Dollar am Markt wert ist, durch die beiden Unternehmen. Wahrscheinlicher sei allerdings ein Deal, so die Informanten vor einigen Tagen, bei dem Comcast und Charter massiv in die Netzinfrastruktur von Sprint investierten, um dann günstige Konditionen bei der Vermarktung von Mobilfunkangeboten zu erhalten. Comcast und Charter verfügen zwar bereits über eine ähnliche, sogenannte Reseller-Vereinbarung mit Verizon. Bei einem Deal mit Sprint könnten die beiden Kabelfirmen aber deutlich bessere Konditionen erzielen. "Wir haben eine sehr gute MVNO-Beziehung mit Verizon und werden Mobilfunkdienste im kommenden Jahr den Kabelkunden anbieten", erklärte Dudley weiter.

Sprint kommt auf eine Marktbewertung von 32 Milliarden Dollar und hat Schulden von knapp 33 Milliarden Dollar. Comcast und Charter, die beiden größten Kabelunternehmen in den USA, hatten sich im Mai auf eine Partnerschaft verständigt. Dabei sagten sie auch zu, für ein Jahr keine Großübernahme im Mobilfunkbereich ohne die Zustimmung des anderen in Angriff zu nehmen. Durch die neue operative Partnerschaft können Comcast und Charter Communications ihre Technologien teilen und gemeinsam ihre Verhandlungsmacht bei Handyanbietern wie etwa Samsung nutzen.

July 31, 2017

