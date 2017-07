FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT - Für den Dax zeichnet sich am Montag vor wichtigen Inflationszahlen aus der Eurozone ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent höher auf 12 179 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Index seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und war auf den tiefsten Stand seit April gefallen. Vor allem der starke Eurokurs hatte zuletzt belastet. Daher richten sich die Blicke zum Wochenstart insbesondere auf Daten zu Inflation in der Eurozone, die dem Kurs der Gemeinschaftswährung neue Impulse liefern könnten

USA: - UNEINHEITLICH - Die Wall Street hat am Freitag überwiegend ihrer jüngsten Rekordjagd weiter Tribut gezollt. Im Fokus der Anleger standen einmal mehr etliche Unternehmenszahlen. Durchwachsene Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Der Dow Jones Industrial schaffte es als einziger Index erneut auf eine Bestmarke und stand zum Schluss 0,15 Prozent im Plus bei 21 830,31 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte der US-Leitindex damit ein Plus von 1,16 Prozent.

Dagegen erlitten die anderen Indizes am Freitag moderate Verluste. Der breit gefasste S&P 500 verabschiedete sich 0,13 Prozent tiefer bei 2472,10 Punkten aus dem Handel. An der Technologiebörse Nasdaq sank der Nasdaq Composite um 0,12 Prozent auf 6374,68 Zähler und der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,14 Prozent auf 5908,92 Punkte.

ASIEN: - LEICHT IM PLUS - Die asiatischen Börsen haben zum Wochenstart gestützt auf steigende Rohstoff- und Ölpreise leicht zugelegt. Dabei waren die meisten Märkte im Plus. Größere Kursgewinne gab es in Hongkong und China. Kaum im Plus waren dagegen die japanischen Aktien. Dort pendelte der Leitindex Nikkei 225 um seinen Schlusskurs vom Freitag

DAX 12.162,70 -0,40% XDAX 12.180,00 -0,04% EuroSTOXX 50 3.467,73 -0,73% Stoxx50 3.086,75 -1,20% DJIA 21.830,31 0,15% S&P 500 2.472,10 -0,13% NASDAQ 100 5.908,92 -0,14% Nikkei 225 19.962,39 0,01% (7:15 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Vor den wichtigen Inflationszahlen dürfte der Rentenmarkt mit leichten Gewinnen in den Handel starten.

Bund-Future Schlusskurs 162,03 -0,07% Bund-Future Settlement 161,98 0,03%

DEVISEN: - UNVERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU - Der Eurokurs hat sich am Montagmorgen kaum bewegt, nachdem er am Freitag seinen Höhenflug fortgesetzt hatte. Mit 1,1737 Dollar lag die europäische Gemeinschaftswährung nur leicht unter dem Stand vom Freitragabend. In der vergangenen Woche hatte sich der Euro weiter verteuert. Am Donnerstag hatte der Kurs mit 1,1777 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2015 erreicht.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1737 -0,10% USD/Yen 110,51 -0,18% Euro/Yen 129,71 -0,28%

ROHÖL - ERNEUT IM PLUS - Die Ölpreise haben am Montag an die Gewinne der vergangenen Woche angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 52,78 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 49,89 Dollar. In der Nacht war der US-Ölpreise erstmals seit Mai zeitweise über 50 Dollar gestiegen und erreichte ein Hoch bei 50,06 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise mit Meldungen über ein erneutes Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderen wichtigen Ölstaaten, die gemeinsam eine Reduzierung der Fördermenge beschlossen hatten. Die Zusammenkunft wurde für den 7. und 8. August in Abu Dhabi angesetzt. Dabei geht es um die Frage, warum einige Förderländer die vereinbarte Produktionskürzung nicht vollständig umsetzen.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0028 2017-07-31/07:36