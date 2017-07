Von Joanne Chiu

HONGKONG (Dow Jones)--Die Anleger der britischen Bank HSBC können sich über neuerliche Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe freuen. Die Bank kündigte an, in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Zudem meldete die Bank einen deutlichen Gewinnanstieg, der unter anderem auf niedrigere Kosten zurückzuführen ist.

So kletterte der Gewinn im zweiten Quartal um 57 Prozent auf 3,87 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 47 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar.

Im ersten Halbjahr kam die Bank auf einen Gewinn von 7 Milliarden Dollar, 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern verdiente die Bank mit 10,24 Milliarden Dollar gut 5 Prozent mehr.

Die Erträge sackten aufgrund von Wechselkurseffekten und der ausbleibenden Einnahmen aus dem verkauften Brasilien-Geschäft um 11 Prozent auf 26,2 Milliarden Dollar ab. Bereinigt um Sondereffekte stiegen die Einnahmen um 3 Prozent auf 26,1 Milliarden Dollar.

Die Kosten drückte die Bank im ersten Halbjahr um 12 Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar.

Mit dem neuen Aktienrückkaufprogramm, das bis Jahresende abgeschlossen werden soll, verteilt die Bank weiteres überschüssiges Bargeld an die Anteilseigner. Seit der zweiten Jahreshälfte 2016 hat die Bank damit Rückkäufe über 5,5 Milliarden Dollar angekündigt. Analysten hatten mit weiteren Rückkäufen gerechnet.

