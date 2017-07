SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien herrscht zu Wochenbeginn überwiegend freundliche Stimmung. Nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Wachstumsdaten aus China, die aber immer noch solides Wachstum anzeigen, geht es an den Börsen in Schanghai und Hongkong etwas deutlicher nach oben um bis zu 0,7 Prozent.

Auch in Sydney steigen die Kurse, zumal die rohstofflastige Wirtschaft in Australien stark von der Entwicklung in China abhängt. Der chinesische Ministerpräsident hatte am Wochenende zudem erneut Anstrengungen seines Landes gefordert, Überkapazitäten im Rohstoffsektor abzubauen.

Dass die Wachstumsdaten aus China die Erwartungen knapp verfehlten, führen die Analysten von ANZ auf die warme Witterung zurück und auf Überflutungen in einigen Teilen des Landes. Zudem wischten steigende Preise Sorgen um deflationäre Tendenzen beiseite, speziell im Rohstoffsektor.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-Index dagegen kaum vom Fleck und liegt bei 19.970 Punkten. Etwas gebremst werde er vom weiter anziehenden Yen, heißt es. Der Dollar liegt bei 110,54 Yen und damit dem tiefsten Stand seit Anfang Juni. Von der japanischen Industrieproduktion im Juni kommen keine Impulse. Sie fiel in etwa wie erwartet aus.

Raketentest belastet nur leicht und nur in Seoul

In Seoul fällt der Kospi um 0,3 Prozent noch etwas weiter zurück nach seinem kräftigen Minus am Freitag. Hier belastet ein wenig der neuerliche Raketentest Nordkoreas, der erneut die US-Regierung auf den Plan gerufen hat. Im Zuge von Militärübungen mit Südkorea überflogen US-Bömber die koreanische Halbinsel. Zudem wirft US-Präsident Trump China Passivität in Sachen Nordkorea vor.

Unter den Einzelwerten in Tokio geht es für Hitachi um 4,7 Prozent nach oben nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Gleiches gilt für den Druckerhersteller Kyocera. Dessen Kurs steigt um 3,7 Prozent.

In Hongkong, wo die Aufwärtstendenz der Vorwochen ungebrochen scheint, liegt die auch in London gehandelte HSBC-Aktie nach der Mittagspause 2,6 Prozent im Plus. Die Bank hat während der Mittagspause ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Demnach ist der Halbjahresgewinn um 5 Prozent gestiegen und besser ausgefallen als gedacht. Vor der Pause hatte das Kursplus noch lediglich 0,9 Prozent betragen. Marktbeobachter führen die positive Reaktion auf den sich verbessernden Geschäftsausblick der HSBC zurück sowie die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms.

In Sydney legen Aktien aus dem Rohstoffsektor nach den positiv aufgenommenen Zahlen aus China kräftig zu. Rückenwind bekommen sie zudem von weiter steigenden Rohstoffpreisen, unter anderem beim Kupfer. Auch beim Öl geht es weiter nach oben. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor, nachdem Venezuelas umstrittener Präsident Maduro zur Sicherung seiner Macht Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung durchgesetzt hat. Die USA und sechs weitere Länder kündigten an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen. Die Vereinigten Staaten "verurteilen" die Wahlen, die das "Recht des venezolanischen Volkes auf Selbstbestimmung unterlaufen", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums. Brentöl verteuert sich um 0,6 Prozent auf 52,82 Dollar je Barrel.

BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals gewinnen bis zu 5,5 Prozent. Die Ölwerte Woodside und Oil Search gewinnen jeweils rund 1,2 Prozent und die Goldaktie Newcrest zieht um 2 Prozent an. Der Goldpreis kommt aktuell zwar leicht zurück, mit 1.268 Dollar je Feinunze ist das Edelmetall aber immer noch so teuer wie zuletzt Anfang Juni.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.743,80 +0,72% +0,78% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.970,54 +0,05% +4,48% 08:00 Kospi (Seoul) 2.393,88 -0,30% +18,13% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.272,24 +0,58% +5,43% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.180,02 +0,74% +22,64% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.321,48 -0,28% +15,30% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.766,25 -0,05% +7,58% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 % YTD EUR/USD 1,1737 -0,1% 1,1754 1,1695 +11,6% EUR/JPY 129,70 -0,3% 130,07 129,90 +5,5% EUR/GBP 0,8940 -0,1% 0,8948 0,8945 +4,9% GBP/USD 1,3127 -0,1% 1,3136 1,3073 +6,4% USD/JPY 110,52 -0,1% 110,66 111,08 -5,5% USD/KRW 1124,70 +0,6% 1124,70 1121,48 -6,8% USD/CNY 6,7374 -0,1% 6,7374 6,7441 -3,0% USD/CNH 6,7311 -0,1% 6,7362 6,7436 -3,5% USD/HKD 7,8092 -0,0% 7,8092 7,8106 +0,7% AUD/USD 0,7983 -0,0% 0,7986 0,7974 +10,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,88 49,71 +0,3% 0,17 -12,5% Brent/ICE 52,78 52,52 +0,5% 0,26 -10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,55 1.269,20 -0,1% -0,65 +10,2% Silber (Spot) 16,71 16,76 -0,3% -0,05 +4,9% Platin (Spot) 936,85 935,95 +0,1% +0,90 +3,7% Kupfer-Future 2,90 2,88 +0,7% +0,02 +14,8%

