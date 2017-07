Einfaches, effizientes eInvoicing (elektronische Rechnungsstellung) erfüllt die Anforderungen in ganz Europa über eine einzige Verbindung

Global Healthcare Exchange, LLC (GHX) kündigte heute eine europaweite eInvoicing-Lösung an, die Lieferanten im Gesundheitswesen helfen soll, die Bestimmungen für die elektronische Rechnungsstellung zu erfüllen. Mit dem neuen GHX eInvoicing können Anbieter bestimmungskonforme Rechnungen an Gesundheitsdienstleister-Kunden und Regierungen in ganz Europa von einer Verbindung aus schicken.

Die GHX-Lösung, die mit den GHX Exchange Services funktioniert, unterstützt die eInvoicing-Anforderungen an Integrität, Authentizität, Lesbarkeit und Archivierung gemäß der Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/ED und der Richtlinie für elektronische Rechnungsstellung 2010/45/EU. Die Lösung bietet zudem ein benutzerfreundliches Portal für Kunden, um auf Rechnungen elektronisch zuzugreifen, selbst für Kunden ohne EDI-Fähigkeiten.

"Der Verzicht auf papiergestützte Rechnungen und manuelle Rechnungsstellung wird ein Vorteil für Sanitätshäuser in ganz Europa sein. Der Umgang mit der Komplexität des europäischen Marktes und die Einhaltung der verschiedenen Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten können eine erhebliche Herausforderung darstellen", so Dr. Nedzad Fajic, Präsident, GHX Europa. "Die neue GHX eInvoicing-Lösung mit ihrem eInvoicing-Portal wird einen besseren Einblick in den gesamten Order-to-Cash-Zyklus liefern, die manuelle Abwicklung reduzieren und Anbietern helfen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten."

Bis zum 27. November 2018 müssen alle EU-Länder die Richtlinie 2014/55/EU in ihre jeweilige Gesetzgebung aufnehmen. Diese verlangt, dass alle an Krankenhäuser gesandten Rechnungen durch den Einsatz von Technologie für Unternehmenskontrolle und/oder elektronische Rechnungsstellung die Vorgaben "Echtheit der Herkunft, Inhaltsintegrität und Lesbarkeit" erfüllen. GHX eInvoicing ist so konzipiert, dass es diese Vorgaben mit einer einfachen und effizienten Lösung erfüllt.

Elektronische Rechnungen werden über die bestehende GHX Global Exchange-Verbindung eines Anbieters versandt und geprüft, um zu bestätigen, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Die elektronische Rechnung wird dann an die entsprechenden Kunden und Zugangspunkte der Regierung in ganz Europa geliefert, und zwar mit digitalen Unterschriften und Archivierung, sofern Compliance dies erfordert. Nicht-EDI-fähige Kunden können ebenfalls Rechnungen über das neue eInvoicing-Portal erhalten, wo sie Rechnungen in PDF-Format verwalten und herunterladen sowie per E-Mail erhalten können.

Die neue eInvoicing-Lösung bietet:

die Möglichkeit, jede elektronische Rechnung in das entsprechende Format mit den entsprechenden Informationen zu konvertieren, um die EU-länderspezifischen Bestimmungen zur Rechnungsstellung zu erfüllen;

ist kompatibel mit GHX Global Exchange und anderen GHX-Lösungen für den gesamten Order-to-Cash-Zyklus, um eine Komplettlösung für die elektronische Rechnungsstellung in Europa zu bieten;

schickt automatisch die bestimmungskonforme Rechnung an den entsprechenden Zugangspunkt der öffentlichen Verwaltung sowie den entsprechenden Kunden;

ein dediziertes Online-Portal, das selbst nicht-EDI-fähigen Kunden ermöglicht, Rechnungen aufzurufen und herunterzuladen;

stellt Anbietern und ihren Kunden Zugang zu aktuellen und alten Rechnungen bereit, alles von einer Stelle aus;

umfasst Tracking- und Überwachungsfunktionen.

Verfügbarkeit

GHX eInvoicing ist jetzt allgemein in ganz Europa erhältlich. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Marcus Schiewe, Head of Supplier Sales, Europa, +49 (0) 211 301 88 300.

Über GHX Europa

Global Healthcare Exchange, LLC (GHX) mit seinem europäischen Hauptsitz in Brüssel senkt die Kosten im Gesundheitswesen mit cloudbasierten Technologien und Dienstleistungen für das Lieferkettenmanagement, um durch die Maximierung der Automatisierung, der Effizienz und der Richtigkeit von Geschäftsprozessen für eine bessere Patientenversorgung und Kosteneinsparung zu sorgen. GHX bietet europäischen Anbietern und Lieferanten im Gesundheitswesen ein offenes und neutrales elektronisches Handelssystem, das Beschaffung und Kreditorenbuchhaltung automatisiert sowie weitere lieferkettenbezogene Tools und Services liefert. Weitere Informationen finden Sie auf www.ghx.com/europe/en und The Healthcare Hub.

