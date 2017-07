IT-Analyst Gartner vergleicht Anbieter für sicheren, produktiven Datenaustausch und effiziente Zusammenarbeit zur Förderung moderner digitaler Arbeitsumgebungen

Axway (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, wurde für seine Lösung Axway (Syncplicity) als Leader im Gartner Magic Quadrant für Content Collaboration Platforms 2017 (ehemals Enterprise File Synchronization and Sharing) ausgezeichnet. Im Rahmen dieses ausführlichen Forschungsberichts werden die Stärken der Anbieter, die Vollständigkeit ihrer Vision und ihre Umsetzungskompetenz bewertet. Axway (Syncplicity) wurde im diesjährigen Magic Quadrant erneut als Leader eingestuft.

Axway (Syncplicity) wurde mit 13 anderen contentorientierten Plattformen verglichen, die sich auf sicheren und produktiven Datenaustausch sowie effiziente Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitarbeitern und ganzen Teams spezialisiert haben. Der Bericht erläutert zudem, wie aus dem Markt für Enterprise File Sync and Share (EFSS) die Content Collaboration Platforms hervorgingen. Außerdem gibt er Unternehmen praktische Tipps an die Hand, um die Lösung zu finden, die am besten zu ihren Unternehmenszielen und Geschäftsanforderungen passen.

Laut dem Bericht resümiert Gartner: "Content Collaboration Platforms sind die Weiterentwicklung von reinen EFSS-Lösungen und erleichtern die Einrichtung und Vernetzung digitaler Arbeitsumgebungen. Anwender können dabei aus verschiedenen Möglichkeiten wählen, um die Produktivität einzelner Mitarbeiter, die Zusammenarbeit von Teams und die Automatisierung von Geschäftsabläufen zu optimieren."¹

"Unsere Position als Leader im diesjährigen Gartner Magic Quadrant spricht für die harte Arbeit unseres Teams und die großartigen Ergebnisse, die unsere Kunden mithilfe einer verbesserten und vernetzten Zusammenarbeit erzielt haben", erklärt Janine Banks, Executive Vice President für globale Produkte und Lösungen bei Axway. "Unternehmen können damit ihre bestehende Dateninfrastruktur systematisch modernisieren und an ihre individuellen Anforderungen anpassen. Zudem profitieren Kunden von einer einfach zu bedienenden Schnittstelle, die eine sichere und unkomplizierte Zusammenarbeit ermöglicht."

Im Februar 2017 hat Axway das 2008 im kalifornischen Santa Clara gegründete Unternehmen Syncplicity übernommen und bietet damit nun Digital Shared Services aus einer Hand. Als jüngste Ergänzung der AMPLIFY™ Plattform von Axway verändert diese Technologie die Art und Weise, wie moderne Unternehmen in digitalen Umgebungen zusammenarbeiten und gemeinsam Innovationen entwickeln, und verbessert die Interaktion zwischen Kunden, Mitarbeitern und Partnern - das bezeichnet Axway als Customer Experience Networks.

Hier können Sie den vollständigen Bericht lesen: https://www.axway.com/en/gate/3081

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY™, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, Änderungen von Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie entsprechend zu erfüllen. Unser ganzheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten aller Systeme, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Organisationen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf axway.de.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen positionierten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt IT-Anwendern auch nicht, nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet wurden. Gartner-Publikationen geben die Einschätzung des Marktforschungsbereichs von Gartner wieder, ihre Inhalte sollten nicht als Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmäßigkeit der untersuchten Produkte und Dienstleistungen.

¹Magic Quadrant von Gartner für Content Collaboration Platforms, Monica Basso, Karen A. Hobert, Michael Woodbridge, 25. Juli 2017

