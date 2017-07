Als Blech und seine Verarbeitung noch die bestimmende Rolle im Automobilbau spielten, war Detroit zweifelsohne die Welthauptstadt der Branche, aber wie ist das in Zeiten von Big Data? Aktuell bestimmen Silizium und die allerdings stärker als Stahl und . Delphi hat sich darauf eingestellt. Der eher traditionell orientierte Bereich Powertrain wird in eine neue Aktiengesellschaft ausgegliedert. Gas gibt - wenn man diesen Begriff aus der gewohnten Umgebung des Autos verwenden will - das Unternehmen in der Elektronik. Ein Anzeichen dafür ist, dass David Paja, der Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereiches Electronics & , vom Standort Wuppertal aus die entsprechenden Aktivitäten in 16 Staaten leitet. Die Stadt im Süden des Ruhrgebiets ist schon länger eine "Core Site" für Elektronik unter den 15 technischen Zentren von Delphi. So will sich der Zulieferer in den kommenden Jahren in drei Bereichen besonders engagieren und dieses Engagement auf der IAA auch den Besuchern demonstrieren.

Autonomes Fahren

Das autonome Fahren ist der erste davon und überrascht natürlich nicht, denn das Thema bewegt die gesamte Branche. Wie stark Delphi sich hier aber engagieren will, zeigt die Genehmigung für zwei Prototypen mit autonomen Fahrfunktionen, die nun im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. Damit wehe etwas Geist von Silicon Valley durch das Bergische Land, weswegen Presssprecher Thomas Aurich schon mal augenzwinkernd vom "Wupper Valley" spricht.

In der Tat kooperieren seine Ingenieure mit den großen Playern aus dem kalifornischen Hotspot der Elektronikbranche. Intel ist zusammen mit BMW und der israelischen, auf Bildverarbeitung spezialisierten Intel-Tochter Mobileye einer der Partner von Delphi bei der Entwicklung von Systemen für die Level 3 bis 5 des automatisierten Fahrens. Und in Frankreich arbeiten die Wuppertaler mit dem Mobilitäts-Dienstleister Trandev an Pilotprogrammen für die On-Demand-Mobilität in Rouen und Paris-Saclay.

In entsprechenden Fahrzeugen muss nach der Überzeugung von David Paja "der richtige Mix von , Rechnerleistung und Software" ...

