Der Druck auf Kim Jong Un wächst: Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben sich US-Präsident Donald Trump und der japanische Premier Shinzo Abe auf die Notwendigkeit weiterer Aktionen geeinigt.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen im Umgang mit Nordkorea besprochen. Trump habe zugesagt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Japan zu schützen, so Abe über ein Telefongespräch vom Montagmorgen. Er selbst habe indes Trumps Engagement in der Sache gelobt. Der Ministerpräsident kündigte an, das Verteidigungssystem seines Landes in Gemeinschaft ...

