Leonteq ist Spezialist im Derivatehandel. Ursprünglich von der griechisch-stämmigen EFG lanciert, wurde Leonteq zum Highflyer und anschließend zum Tiefflieger und ist nun erneut im Take-off-Modus. Leonteq ist demnächst auch in Frankfurt vertreten. Die Firma steht für Software-Plattformen im Handel von Derivaten im Auftrag und für große Banken bzw. andereInstitutionen. Mit 71 CHF waren wir zu früh dabei und hatten um ca. 44 CHF die Position verbilligt, so dass wir mit aktuell 58 CHF knapp im Gewinn stehen. Es ist das klassische Investment in einem hochspekulativen Umfeld. Das Unternehmen ist ausschließlich im Derivate-Geschäft tätig und davon abhängig, in welcher Form welche Großbanken diese Kapitaldrehscheibe nutzen. Hier sind nur kleinere Investmentbeträge vertretbar.



