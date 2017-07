DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Industrie und Dienstleistungssektor Chinas haben im Juli etwas an Fahrt verloren. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank auf 51,4 Punkte von 51,7 im Juni. Volkswirte hatten 51,6 prognostiziert. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe sank auf 54,5 von 54,9 Punkten im Vormonat. Beide Indizes lagen damit über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Den leichten Rückgang beim Index für die Industrie werten einige Volkswirte als erstes Zeichen, dass die Wirtschaft sich verlangsamt, nachdem die Regierung damit begonnen hat, den Immobilienmarkt und die steigende Verschuldung der Unternehmen einzudämmen. Volkswirt Zhao Qinghe vom Nationalen Statistikbüro verwies als Begründung für den Rückgang auf eine schwächere Auslandsnachfrage und eine verlangsamte Produktion infolge der Hitze und der Fluten im südlichen China.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 59,0 zuvor: 65,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 19.953,55 -0,03% Hang-Seng-Index 27.254,03 +1,02% Kospi 2.401,26 +0,01% Shanghai-Composite 3.273,85 +0,63% S&P/ASX 200 5.734,40 +0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Wachstumsdaten aus China, die aber immer noch solides Wachstum anzeigen, geht es an den Börsen in Schanghai und Hongkong etwas deutlicher nach oben. Auch in Sydney steigen die Kurse, zumal die rohstofflastige Wirtschaft in Australien stark von der Entwicklung in China abhängt. Der chinesische Ministerpräsident hatte am Wochenende zudem erneut Anstrengungen seines Landes gefordert, Überkapazitäten im Rohstoffsektor abzubauen. Unter den Einzelwerten in Tokio geht es für Hitachi um 4,7 Prozent nach oben nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Gleiches gilt für den Druckerhersteller Kyocera. Dessen Kurs steigt um 3,7 Prozent. In Hongkong, wo die Aufwärtstendenz der Vorwochen ungebrochen scheint, liegt die auch in London gehandelte HSBC-Aktie nach der Mittagspause 2,6 Prozent im Plus. Die Bank hat während der Mittagspause ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Demnach ist das Ergebnis besser ausgefallen als gedacht. Marktbeobachter führen die positive Reaktion auf den sich verbessernden Geschäftsausblick der HSBC zurück sowie die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms.

US-NACHBÖRSE

Altria erholten sich um 1,7 Prozent. Im regulären Geschäft hatte das Papier 9,5 Prozent eingebüßt, belastet von Plänen der US-Behörden, die Tabakindustrie zu einer Reduktion des Nikotingehalts von Zigaretten zu verpflichten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.830,31 0,15 33,76 10,46 S&P-500 2.472,10 -0,13 -3,32 10,42 Nasdaq-Comp. 6.374,68 -0,12 -7,51 18,42 Nasdaq-100 5.908,92 -0,14 -8,11 21,49 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 767 Mio 924 Mio Gewinner 1.585 1.320 Verlierer 1.347 1.610 Unverändert 140 151

Behauptet - Übergeordnet gestützt wurde die Stimmung weiter von der Berichtssaison. "Wir haben auf der Umsatzseite eine wirklich starke Berichtssaison", sagte Jason Ware, Anlageexperte bei Albion Financial Group. Für etwas Verunsicherung sorgte der neuerliche Schwächeanfall der Technologieaktien vom Vortag. Marktbeobachter vermuteten dahinter Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen. Aber auch von Gewinnmitnahmen und saisonalen Positionsanpassungen war zu hören. Die neusten BIP-Daten spielten nur eine Nebenrolle - auch weil sich die US-Notenbank erst zu Wort gemeldet hatte, was die weitere Geldpolitik angeht. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal etwas weniger stark als gedacht. Etwas getrübt wurde die Stimmung von politischer Seite. Nachdem Donald Trump zum x-ten mal damit gescheitert ist, das als "Obamacare" bekannte Gesundheitsgesetz seines Vorgängers zu reformieren oder abzuschaffen, nahmen die Zweifel wieder zu, ob es ihm gelingen wird, seine wirtschaftsfreundlichen Steuersenkungspläne und Infrastrukturmaßnahmem durchzusetzen. Die Sorgen um zu teuer gewordene Technologieaktien bekamen noch etwas Nahrung von Amazon. Der Online-Händler verbuchte einen Gewinneinbruch um 77 Prozent im abgelaufenen Quartal und enttäuschte zudem mit seinen Ertragszielen. Die Aktie fiel um 2,5 Prozent. Positiv wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Intel aufgenommen. Intel gewannen 1,0 Prozent. Goodyear Tire & Rubber Co sorgte mit einer Gewinnwarnung für Verdruss. Der Kurs brach um 8,6 Prozent ein. Altria standen unter Abgabedruck, belastet von Plänen der US-Behörden, die Konzerne zu einer Reduktion des Nikotingehalts von Zigaretten zu verpflichten. Altria verloren 9,5 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,29 -2,3 2,31 -15,6 30 Jahre 2,90 -2,3 2,92 -17,1

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit den knapp hinter den Erwartungen gebliebenen BIP-Daten etwas an. Ein leicht positiver Impuls auf die als sicherer Hafen geltenden Renten sei außerdem von der Meldung eines neuerlichen Raketentests Nordkoreas gekommen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2 Basispunkte auf 2,29 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 % YTD EUR/USD 1,1745 -0,1% 1,1754 1,1695 +11,7% EUR/JPY 129,77 -0,2% 130,07 129,90 +5,6% EUR/GBP 0,8944 -0,0% 0,8948 0,8945 +4,9% GBP/USD 1,3130 -0,0% 1,3136 1,3073 +6,4% USD/JPY 110,50 -0,1% 110,66 111,08 -5,5% USD/KRW 1119,83 -0,4% 1124,70 1121,48 -7,2% USD/CNY 6,7228 -0,2% 6,7374 6,7441 -3,2% USD/CNH 6,7272 -0,1% 6,7362 6,7436 -3,6% USD/HKD 7,8092 0% 7,8092 7,8106 +0,7% AUD/USD 0,7988 +0,0% 0,7986 0,7974 +10,7%

Die jüngste politische Schlappe Donald Trumps beim Versuch "Obamacare" abzuschaffen, ließ den Dollar wieder schwächeln. Der Euro stieg auf 1,1752 im späten US-Geschäft nach Wechselkursen unter 1,17 Dollar am Vorabend. Weiter abwärts ging es mit dem Schweizer Franken. Der Euro springt erstmals seit 2015 über die Marke von 1,13 Franken. Damals hatte die Schweizerische Notenbank (SNB) ihre Politik der Intervention aufgegeben, die den Euro-Wechselkurs bei 1,20 Franken halten sollte. Einige Experten vermuteten die Schweizer Notenbank hinter der Franken-Schwäche. Diese wollte sich zu möglichen Interventionen zu Lasten des Franken aber nicht äußern. Sollte an der Vertmutung etwas dran sein, dürfte sich dies möglicherweise in den wöchentlichen Sichteinlagen der eidgenössischen Zentralbank ablesen lassen, hieß es im Devisenhandel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,88 49,71 +0,3% 0,17 -12,5% Brent/ICE 52,78 52,52 +0,5% 0,26 -10,2%

Die Preise markierten neue Zweimonatshochs. Laut Daten von RigData verlangsamte sich das Wachstum bei den aktiven Öl- und Gasförderanlagen in den USA deutlich und Baker Hughes zufolge stieg in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven US-Ölförderstellen lediglich um zwei. Das stützte ebenso wie die jüngst überraschend stark und wiederholt gesunkenen Ölvorräte und auch die von Opec- und Nicht-Opec-Staaten beschlossenen Fördersenkungen. Mit einem Plus von über 8 Prozent verzeichnete das Öl das größte Wochenplus in diesem Jahr. Einige Beobachter verwiesen zudem auf die Lage in Venezuela, das Land mit den größten Erdölreserven weltweit. Dort steht am Sonntag die Wahl eines Verfassungskonvents an, mit dessen Hilfe der umstrittene Präsident Nicolas Maduro die Verfassung nach seinen Vorstellungen ändern will. Damit könne das Ende der Demokratie in dem Land bevorstehen, befürchtet die Opposition. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 49,72 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag steigen die Preise weiter. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor, nachdem Venezuelas umstrittener Präsident Maduro zur Sicherung seiner Macht Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung durchgesetzt hat. Die USA und sechs weitere Länder kündigten an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen. Die Vereinigten Staaten "verurteilen" die Wahlen, die das "Recht des venezolanischen Volkes auf Selbstbestimmung unterlaufen", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums. Brentöl verteuert sich um 0,6 Prozent auf 52,82 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,87 1.269,20 -0,0% -0,33 +10,2% Silber (Spot) 16,72 16,76 -0,2% -0,04 +5,0% Platin (Spot) 937,75 935,95 +0,2% +1,80 +3,8% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,7% +0,02 +14,8%

Das Gold verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.270 Dollar. Der schwache Dollar stützte den Goldpreis, weil er Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht. Auch die Raketentestmeldung aus Nordkorea sorgte für Auftrieb.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

IRAN

Als Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketentest haben die USA neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen sechs Tochterfirmen des Industriekonzerns Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Den SHIG-Firmen werden jegliche finanzielle Transaktionen in den USA untersagt. Auch werden dort bestehende Konten eingefroren. Iran will unterdessen trotz der Sanktionen sein Raketenprogramm fortführen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion in Japan ist im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,7 Prozent gerechnet, nachdem sie im Mai um 3,6 Prozent gefallen war.

NORDKOREA

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat US-Präsident Donald Trump China vorgeworfen, nichts gegen Pjöngjangs fortwährende Provokationen zu unternehmen. Als Warnung an Nordkorea hielten die USA und Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver ab.

TERROR

Die australischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Anschlag auf ein Flugzeug vereitelt. Durch eine Anti-Terror-Razzia am Vortag sei ein "terroristischer Plan, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen", durchkreuzt worden. Die geplante Tat hatte nach Angaben der Polizei offenbar einen islamistischen Hintergrund.

USA

Nach heftigen Turbulenzen im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump einen Schlüsselposten in der Regierungszentrale neu besetzt. Trumps bisheriger Stabschef Reince Priebus verliert seinen Posten, neuer Stabschef wird der bisherige Heimatschutzminister John Kelly.

USA/RUSSLAND

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen hat der russische Präsident Wladimir Putin eine deutliche Verringerung des diplomatischen Personals in Russland angeordnet. 755 Mitarbeiter der US-Vertretungen müssten "ihre Aktivitäten in Russland einstellen", sagte Putin und machte klar, dass er nicht von einer baldigen Verbesserung des Verhältnisses zu Washington ausgeht.

VENEZUELA

Neue Gewalt und Protestaufrufe der Opposition haben in Venezuela am Sonntag die Wahl einer verfassunggebende Versammlung begleitet. Die 545 Mitglieder des Gremiums sollen die Verfassung aus dem Jahr 1999 novellieren. Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle sich dadurch "diktatorische Vollmachten" sichern. Sechs lateinamerikanische Länder und die USA kündigten an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen.

ÖLINDUSTRIE

Großbrand im Hafen von Rotterdam: In Europas größter Raffinerie ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anlagen in dem gigantischen Komplex wurden abgeschaltet. Über der Raffinerie im Westen der Niederlande waren riesige Flammen und dichter Rauch zu sehen. Die Feuerwehr brachte den Brand am Morgen unter Kontrolle.

CK HUTCHISON

trennt sich für 14,5 Milliarden Hongkong-Dollar bzw umgerechnet gut 12 Milliarden Euro von seinem Telekomgeschäft in Hongkong. Käufer ist das US-Beteiligungsunternehmen I Squared Capital.

HSBC

will in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Zudem meldete die Bank einen deutlichen Gewinnanstieg, der unter anderem auf niedrigere Kosten zurückzuführen ist. So kletterte der Gewinn im zweiten Quartal um 57 Prozent auf 3,87 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 47 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar.

SPRINT / CHARTER COMMUNICATIONS

Der US-Kabelanbieter Charter Communications hat kein Interesse an einem Kauf des US-Mobilfunkanbieters Sprint. Das könnte jetzt den Weg für Gespräche zwischen Sprint und T-Mobile US frei machen. Das Wall Street Journal hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf Kreise berichtet, Sprint verhandele exklusiv mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über einen weitreichenden Deal, bei dem die US-Tochter der Deutschen Telekom offenbar zunächst außen vor bleibt.

TESLA

hat die ersten 30 Exemplare seines Mittelklassefahrzeugs Model 3 ausgeliefert. Die Produktion des jüngsten Tesla-Modells war vor drei Wochen angelaufen. Im kommenden Jahr sollen nach den Plänen des Unternehmens eine halbe Million Fahrzeuge produziert werden. Mit dem Model 3 will der US-Hersteller den Massenmarkt erobern.

WELLS FARGO

will nach einem erneut peinlichen Skandal einer sechsstelligen Zahl an Kunden eine Entschädigung zahlen. Das Geldhaus hatte eingestanden, 570.000 Kunden teils ohne deren Wissen Versicherungen verkauft zu haben, die diese teils auch nicht benötigten. Die Kunden sollen deshalb nun insgesamt 80 Millionen US-Dollar erstattet bekommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

