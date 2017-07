FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 162,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,54 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Wochenauftakt. Am Freitag hatte noch eine höher als erwartet ausgefallene Inflation in Deutschland die Bundesanleihen zeitweise deutlich belastet und den Renditen Auftrieb verliehen.

Am Markt wurden die Daten dahingehend interpretiert, dass sie der EZB neue Argumente für eine etwas straffere Geldpolitik lieferten. Vor diesem Hintergrund stehen neue Preisdaten aus der Eurozone am Markt stark im Fokus, die am späten Vormittag veröffentlicht werden./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0039 2017-07-31/08:37