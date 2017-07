Während die Erholung der anderen Edelmetalle zuletzt bereits an Qualität gewinnen konnte, müht sich Platin weiterhin ohne Aufwärtsdrang in einer zähen Seitwärtsbewegung ab. Signale, die ein mögliches Ende dieser lethargischen Phase ankündigen, fehlten bzw. fielen rasch in sich zusammen. Es steht daher zu befürchten, dass Platin sich auch in der nächsten Zeit nur so "dahinschleppen" wird… In ...

