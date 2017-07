DAX - Bald unter 12.000 Punkten? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Der DAX war in den vergangenen Tagen mehrfach an der Widerstandsmarke bei 12.300 Punkten gescheitert und in der Folge wieder an das bisherige Julitief bei 12.142 Punkten zurückgesetzt. Diese Marke wurde am Freitag unterschritten und die 12.100 Punkte-Marke angelaufen. Dort kam es im späten Handel zu einer Erholung, die mit Blick auf die heutige Vorbörse wieder beendet sein dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Unterhalb von 12.175 Punkten haben die Bären den Index fest im Griff und dürften ihn wieder bis 12.100 Punkte drücken. Abgaben unter die Marke würden weitere Verluste bis 12.050 Punkte und darunter...

