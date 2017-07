Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag nach dem Höhenflug der vergangenen Woche leicht gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1727 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. In der Vorwoche war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1777 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015.

Zum Franken steht der Euro bei 1,1365 CHF ebenfalls wieder etwas tiefer. Am Freitag war das EUR/CHF-Paar erstmals seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses zum Franken im Januar 2015 durch die SNB über die Marke von 1,14 gestiegen. Experten tun sich allerdings schwer, neben der Euro-Stärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...