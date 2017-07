Wieso einfach, wenn es auch umständlich geht? Na ja, das ist nicht wirklich das Motto dieses Artikels, aber er soll daran erinnern, dass es in einigen Fällen nicht nur eine Möglichkeit gibt, in eine Aktie zu investieren.



Besonders in Asien gibt es oftmals die Möglichkeit über den indirekten Weg in ein vielversprechendes Unternehmen zu investieren, da häufig große strategische Aktienpakete an anderen Aktiengesellschaften gehalten werden. Hier findest du drei interessante Beispiele.

1. Über eine Suchmaschine zum Reiseriesen

Der führende chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu (WKN:A0F5DE) hat ein paar nicht ganz einfache Jahre hinter sich, in denen das Wachstum hinter den Erwartungen zurückblieb. Allerdings arbeitet Baidu fleißig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...