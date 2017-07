HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von nach dem Kursverlust der vergangenen Wochen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sebastian Bray von 78 auf 80 Euro an. Da die Aktie seit seiner Ersteinstufung mit "Sell" im Juni rund acht Prozent an Wert verloren habe, sehe er jetzt keine großen Gefahren für weitere Rückgänge, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Montag./zb/mis

Datum der Analyse: 31.07.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BASF111

AXC0050 2017-07-31/09:08