Abgas-Skandal, Auto-Kartell - die Autobauer kommen aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Dokumente, die der "Bild am Sonntag" (BamS) vorliegen, belasten jetzt auch BMW. So soll BMW 2007 einen Vorschlag erarbeitet haben, der den Behörden eine dosierte AdBlue-Einspritzung erklärt. Bis zuletzt hatte BMW-Vorstand Harald Krüger immer wieder betont, dass bei BMW nicht manipuliert werde. Allerdings soll BMW, so die Dokumente die der BamS vorliegen, zusammen mit Daimler und VW Ende 2006 beschlossen haben, die Dosierung von verdünntem Harnstoff zur Reinigung von Stickoxiden bei US-Dieselmotoren ("AdBlue"), der aus einem separaten Tank in die Abgasanlage gesprüht wird, zu begrenzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...