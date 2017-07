Essen - Am Freitag wurde die erste Schätzung für das US-Wirtschaftswachstum für Q2 2017 veröffentlicht, so die Analysten der National-Bank AG.Erwartungsgemäß habedie US-Wirtschaft im letzten Quartal Fahrt aufgenommen, sodass das BIP auf Jahresbasis um 2,6% zugelegt habe. Als Wachstumstreiber seien der private Verbrauch sowie auch Ausrüstungsinvestitionen zu identifizieren. Das sei insgesamt als erfreulich zu werten. Wenig Dynamik habe dagegen der Arbeitskostenindex entfaltet. Trotz der sehr niedrigen Arbeitslosenquote würden die Löhne in den USA vergleichsweise wenig steigen. Gegen Ende der laufenden Woche werde es dazu mit dem Arbeitsmarktbericht für den Juli neue Informationen geben. Die BIP-Daten ebenfalls für Q2 auf verschiedenen Euroländern seien ermutigend ausgefallen. Die Wirtschaft hierzulande sei auf einem Wachstumskurs. Darauf hätten die Stimmungsindikatoren der Europäischen Kommission ebenfalls hingewiesen. In den kommenden Monaten dürfte der Euroraum auf Wachstumskurs bleiben.

