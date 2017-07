The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA064149M386 BK NOVA SCOTIA 2022 FLR BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0N3KM7 DG HYP OE.PF.R.1068 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU2339CBY31 DAIMLER FIN.N.A. 15/17FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU2339CBZ06 DAIMLER FIN.N.A.15/17REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0808563695 JACCAR HLDGS. 12/17 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAD6 DZ BANK IS.A57 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5300 LDSBK.SAAR IHS.530 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1387985424 KAISA GRP HLDG 16/19 A BD01 BON USD N

CA XFRA XS1387985770 KAISA GRP HLDG 16/20 B BD01 BON USD N

CA XFRA XS1387985853 KAISA GRP HLDG 16/20 C BD01 BON USD N

CA XFRA XS1387986075 KAISA GRP HLDG 16/21 D BD01 BON USD N

CA XFRA XS1387986158 KAISA GRP HLDG 16/21 E BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LM96 US TREASURY BILL 08/03/17 BD02 BON USD N