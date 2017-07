FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.341 EUR

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.273 EUR

ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.421 EUR

SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.416 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.171 EUR

SYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.10+Y.US COR.BD ETF 0.652 EUR

SYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BARCL.US TIPS ETF 0.381 EUR

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR E.I-B.3-7 Y.EU.CO.BD 0.157 EUR

SPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD 0.298 EUR

SPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.10+ Y.US TRE.B.ETF 0.355 EUR

SPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.3-5 Y.US TRE.B.ETF 0.214 EUR

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.5-7 Y.US TRE.B.ETF 0.231 EUR

SPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR B.7-10Y.US TRE.B.ETF 0.259 EUR

SYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR E.I-B.3-10Y.US CO.BD 0.464 EUR

SYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR BARCL.10+ Y.EO GV.BD 0.237 EUR

SYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.C.US COR.BOND ETF 0.510 EUR

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR BARCL.5-7 Y.EO GV.BD 0.028 EUR

SYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR BARCL.5-10Y.EO GV.BD 0.116 EUR

571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.273 EUR