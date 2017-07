FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach seiner jüngsten Talfahrt wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex legte am Montag um 0,03 Prozent auf 12 166,41 Punkte zu. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und war auf den tiefsten Stand seit April gefallen. Vor allem der starke Eurokurs hatte zuletzt belastet, da Export-Güter teurer werden können.

Die anderen deutschen Aktienindizes bewegten sich ebenfalls nur wenig: Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, trat mit plus 0,01 Prozent bei 24 692,26 Zählern nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,14 Prozent auf 2261,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,06 Prozent./la/men

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

