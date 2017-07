Am 4.8.2017 soll in einer a.o. Hauptversammlung die Zustimmung der RHI-Aktionäre zu einer komplizierten Vorgangsweise zur Übernahme der brasilianischen MAGNESITA eingeholt werden. Der IVA lehnt auf Basis der unvollständigen Informationen die Übernahme der Magnesita aus betriebswirtschaftlichen Gründen und wegen gravierender Nachteile für den Streubesitz ab. Begründung: - Die Magnesita wird mit über 400 Millionen EUR bewertet, obwohl zusätzlich Bankschulden von rund 700'Millionen EUR (Stand 31.3.2017) übernommen werden müssen. Auf Basis des Eigenkapitals und der hohen Firmenwerte aus Übernahmen in etwa gleicher Höhe, sowie der Ertragslage ist die Magnesita im Vergleich zur RHI weit überbewertet. Der Kurs der...

Den vollständigen Artikel lesen ...