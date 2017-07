Dass die Quartalszahlen von VW grundsätzlich in Ordnung waren, interessiert derzeit nur am Rande. Der Abgas-Skandal sowie das Auto-Kartell halten den VW-Konzern sowie die Aktie in Atem. "Es ist ein sehr gefährliche Situation, in der die deutschen Autobauer sind. Ein Problem ist reparierbar, zwei Probleme schafft man auch,… aber zwei Jahre und länger in wöchentlichen negativen Schlagzeilen wirkt fast schon wie Selbstzerfleischung. Die Branche braucht dringend einen Neuanfang und der kann nur ohne Diesel funktionieren. Je länger man im Diesel sitzt, umso schwerer wird es wieder aus der Bredouille herauszukommen. Glaubwürdigkeit und Diesel geht einfach nicht mehr. Die Autobauer sollten zur IAA den Neufanfang mit einem Ausstiegsplan aus dem Diesel vorstellen", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.

