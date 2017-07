Von Razak Musah Baba

LONDON (Dow Jones)--Die US-Gesundheitsbehörde FDA beschleunigt den Zulassungsprozess für das neue Lungenkrebsmedikament Imfinzi von Astrazeneca. Der britisch-schwedische Pharmakonzern und seine Tocher Medimmune haben am Montag bekannt gegeben, dass die FDA eingewilligt hat, das Medikament Imfinzi als Durchbruchstherapie zu bezeichnen. Damit ist es für die Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht operierbarem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs zugelassen, deren Krankheit nicht in der platinbasierenden Radiochemotherapie Fortschritte gemacht hat.

Die Bezeichnung als Durchbruchstherapie soll die Entwicklung und regulatorische Überprüfung von neuen Medikamenten beschleunigen, die eine ernsthafte Erkrankung behandeln sollen und ermutigende erste klinische Ergebnisse gezeigt haben, eine substanzielle Verbesserung eines klinisch signifikanten Endpunkts verfügbarer Medikamente bedeuten und bei denen erhebliche medizinische Bedürfnisse vorliegen.

"Imfinzi ist das erste onkologische Immunmedikament, das einen klinisch-bedeutsamen Nutzen in diesem frühen, nicht-metastasierenden Umfeld zeigt. Mit der Anerkennung als Durchbruchstherapie hoffen wir, das Medikament so schnell wie möglich zu den Patienten bringen zu können", so Sean Bohen, Executive Vice President von Astrazeneca.

