Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz Juni deutlich höher als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni deutlich höher als erwartet gewesen, was ein weiterer Baustein für ein kräftiges Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sein dürfte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) nahm er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 1,1 (Mai: 0,5) Prozent zu. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von nur 0,1 Prozent prognostiziert.

Beschäftigungszuwachs in Deutschland dauert auch im Juni an

Der Beschäftigungszuwachs in Deutschland hat sich auch im Juni fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Erwerbstätigenrechnung mitteilte, nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent bzw. 45.000 auf 44,163 Millionen zu. Das waren so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Die Zahl der Erwerbslosen sank demnach saisonbereinigt um 20.000 auf 1,63 Millionen.

Chinas Industrie und Dienstleister im Juli schwächer

Sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor Chinas haben im Juli etwas an Fahrt verloren. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank auf 51,4 Punkte von 51,7 im Juni, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Volkswirte hatten 51,6 prognostiziert. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe sank auf 54,5 von 54,9 Punkten im Vormonat.

Japans Industrieproduktion steigt im Juni

Die Industrieproduktion in Japan ist im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,7 Prozent gerechnet, nachdem sie im Mai um 3,6 Prozent gefallen war. Wie das Handels- und Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, ergab sich für das Quartal von April bis Ende Juni ein Anstieg der Industrieproduktion um 1,9 Prozent.

Oettinger lehnt EU-weites Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotor ab

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich gegen ein gemeinsames Ausstiegsdatum der EU-Staaten für Autos mit Verbrennungsmotor ausgesprochen. "Ein einheitliches EU-Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor zum jetzigen Zeitpunkt wäre deutlich verfrüht und falsch", sagte Oettinger der Rheinischen Post. Die Ausgangslage in den einzelnen Ländern sei dafür zu unterschiedlich.

Kraftfahrtbundesamt schönte Abgas-Berichte - Zeitung

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat einem Zeitungsbericht zufolge auf Betreiben der Autoindustrie Untersuchungsberichte zum Abgas-Skandal geschönt. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich dabei auf die Korrespondenz zwischen KBA und Herstellern, die der Zeitung in Auszügen vorliegt. Die Behörde hat demnach schon vor mehr als einem Jahr festgestellt, dass Porsche mit Abschalteinrichtungen für seine Dieselmotoren arbeitet.

Zypries: US-Sanktionen gegen Russland "völkerrechtswidrig"

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die amerikanischen Russland-Sanktionen scharf kritisiert und den Vereinigten Staaten mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das US-Gesetz sehe auch Sanktionen gegenüber deutschen und europäischen Unternehmen vor. "Wir halten das schlicht und ergreifend für völkerrechtswidrig", sagte Zypries den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil die sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen." Zusammenarbeit gibt es etwa bei Erdgas- und Erdöl-Pipelines.

US-Vertretungen in Russland müssen Mitarbeiterzahl um 755 verringern

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen hat der russische Präsident Wladimir Putin eine deutliche Verringerung des diplomatischen Personals in Russland angeordnet. 755 Mitarbeiter der US-Vertretungen müssten "ihre Aktivitäten in Russland einstellen", sagte Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Rossia 24. Darin machte er klar, dass er nicht von einer baldigen Verbesserung des Verhältnisses zu Washington ausgeht.

USA erwägen Sanktionen gegen venezolanische Ölindustrie

US-Regierungsbeamte erwägen die Sanktionen gegen die Ölindustrie Venezuelas. Ein Embargo gegen Venezuelas Rohölimporte sei dagegen aktuell vom Tisch, so informierte Kreise. Die Maßnahmen könnten bereits am Montag bekannt gegeben werden, so die Informanten.

Proteste begleiten Wahl zur Verfassungsversammlung in Venezuela

Neue Gewalt und Protestaufrufe der Opposition haben in Venezuela am Sonntag die Wahl einer verfassunggebende Versammlung begleitet. Die 545 Mitglieder des Gremiums sollen die Verfassung aus dem Jahr 1999 novellieren. Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle sich dadurch "diktatorische Vollmachten" sichern. Sechs lateinamerikanische Länder und die USA kündigten an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen.

USA halten Zeit für Gespräche über Nordkorea für beendet

Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm halten die USA die Zeit für Gespräche für beendet. Es ergebe "keinen Sinn", eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates abzuhalten, wenn dabei nichts Greifbares herauskomme, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, am Sonntag. Eine weitere UN-Resolution, die den internationalen Druck auf Nordkorea nicht signifikant erhöhe, sei "wertlos".

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 03:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.