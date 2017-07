Am Montag zeichnet sich eine leichte Gegenbewegung beim Euro ab. Mit 1,1740 US-Dollar sank die Gemeinschaftswährung leicht. Die politische Entwicklung in den USA spielt dabei nach wie vor eine tragende Rolle.

Der Kurs des Euro ist am Montag nach dem Höhenflug der vergangenen Woche leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1740 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. In der Vorwoche war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1777 Dollar gestiegen ...

