DGAP-Media / 2017-07-31 / 09:18 _Wien/Düsseldorf, 31. Juli 2017 - _Die 6B47 Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der 6B47 Real Estate Investors AG, hat ein 1.650 m² großes Grundstück im "Stadthafenquartier Süd" erworben, welches im neuen Berliner Quartier "Europacity" gelegen ist. Der Projektentwickler wird auf dem Areal in der Heidestraße in direkter Wasserlage am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal rund 4.350 m² Wohnfläche schaffen. Die zeitgemäß geplant und ausgestatteten Eigentumswohnungen werden in Ost-West-Ausrichtung gebaut. Kai-Uwe Ludwig, Vorsitzender der Geschäftsführung der 6B47 Germany, sagt: "Das Gelände der heutigen Europacity war früher durch die Grenze zwischen Ost und West geprägt. Heute handelt es sich aufgrund der hervorragenden Lage um eines der bedeutendsten Entwicklungsgebiete in Berlin. Wir sind stolz, ein Teil dieser bedeutenden Quartiersentwicklung zu sein. Wir werden dort unsere Fähigkeit, Wohnungen mit einer zeitgemäßen Lebensqualität für die Bewohner zu kreieren, noch einmal unterstreichen." Bei dem Grundstück handelt es sich um eines von mehreren Baufeldern im Bereich eines rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Insgesamt umfasst das Planungsgebiet rund 2,3 Hektar. Vorgesehen ist dort vor allem Wohnnutzung, die von einer Kindertagestätte, kleinteiligem Einzelhandel sowie Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben ergänzt wird. Das Europaviertel selbst ist eines der größten Stadtquartiere Berlins. Es liegt zwischen Nordhafen, Heidestraße und Humboldthafen. Der Berliner Hauptbahnhof ist fußläufig zu erreichen, wodurch das Areal ideal an den Nah- und Fernverkehr angebunden ist. "Es freut uns sehr, dass wir innerhalb weniger Monate bereits unser zweites Projekt in Berlin starten konnten. Neben den "Big Seven Städten" Frankfurt und Düsseldorf, in denen wir schon zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt haben, werden wir unseren Fokus nun auch verstärkt auf München und Berlin legen. Durch unsere regionalen Netzwerke sind wir optimal auf die lokalen Marktbedürfnisse eingestellt, auf die wir sehr flexibel reagieren und mit unseren Projekten die betreffenden Stadtteile zum Positiven verändern werden", freut sich 6B47 Real Estate Investors Vorstandsvorsitzender Peter Ulm. Die renommierte Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN hat die Transaktion rechtlich begleitet. Vermittelnd tätig war der Immobilienmakler Grossmann & Berger, Niederlassung Berlin. *Über 6B47 Real Estate Investors * Die 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Raum mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Investmentdauer der 6B47 Projektentwicklungen liegt bei 36 bis 48 Monaten. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's, in Deutschland IN-Tower, Goldstück Pforzheim, Tannhof, Kleine Eiswerder oder Green Gate und in Polen Zyndrama. Im Jahr 2016 wurden Objekte in Wien und Frankfurt mit einem Wert von ca. Euro 200 Mio. fertiggestellt und erfolgreich verkauft. www.6B47.com [1] *Über 6B47 Germany GmbH* Die 6B47 Germany GmbH ist ein Tochterunternehmen der 6B47 Real Estate Investors AG mit Sitz in Düsseldorf. Heute entwickelt die 6B47 Germany hochwertige Immobilien in den deutschen Top-7 Städten sowie in guten innerstädtischen Lagen der B-Städte. Der Fokus liegt dabei auf Neubaumaßnahmen und Revitalisierungen in den Bereichen Wohnbau- und Gewerbeprojekte sowie Hotelentwicklungen. Aktuelle Projekte sind beispielsweise der IN-Tower in Ingolstadt, das Goldstück Pforzheim und das Green Gate Frankfurt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat die 6B47 Germany insgesamt 16 Entwicklungen erfolgreich abgeschlossen. www.6B47.de [2] *Rückfragehinweis:* 6B47 Real Estate Investors AG MMag. Peter Ulm, MRICS Vorsitzender des Vorstandes Tel: +43 1 350 101 0-0 E-Mail: ulm@6B47.com Kobza Integra Public Relations GmbH Katharina Wachter Tel.: +43 1 522 55 50-305 Mobil: +43 664 254 27 80 E-Mail: *k.wachter@kobzaintegra.com* Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-07-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 597031 2017-07-31 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ce292fd1d27fda40610732acab6630f&application_id=597031&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bb001c378d5cca3aa63b809f39f80021&application_id=597031&site_id=vwd&application_name=news

