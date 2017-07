SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Montag überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Wachstumsdaten aus China, die aber immer noch solides Wachstum anzeigten, ging es an den Börsen in Schanghai am letzten Handelstag im Juli etwas deutlicher nach oben um 0,6 Prozent bzw um 1,1 Prozent im Späthandel in Hongkong.

Auch in Sydney stiegen die Kurse, zumal die rohstofflastige Wirtschaft in Australien stark von der Entwicklung in China abhängt. Der chinesische Ministerpräsident hatte am Wochenende zudem erneut Anstrengungen seines Landes gefordert, Überkapazitäten im Rohstoffsektor abzubauen.

Dass die Wachstumsdaten aus China die Erwartungen knapp verfehlten, führten die Analysten von ANZ auf die warme Witterung zurück und auf Überflutungen in einigen Teilen des Landes. Zudem hätten steigende Preise Sorgen um deflationäre Tendenzen beiseite gewischt, speziell im Rohstoffsektor.

Raketentest belastet kaum

In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index kaum vom Fleck. Er ging 0,2 Prozent leichter aus dem Tag mit 19.925 Punkten nach einem kleinen Schwächeanfall im Späthandel. Etwas gebremst wurde er vom weiter anziehenden Yen. Der Dollar lag zuletzt bei 110,67 Yen und damit im Bereich des tiefsten Stands seit Anfang Juni. Von der japanischen Industrieproduktion im Juni kamen keine Impulse. Sie fiel in etwa wie erwartet aus.

In Seoul drehte der Kospi am Ende knapp ins Plus. Hier belastete der neuerliche Raketentest Nordkoreas, der erneut die US-Regierung auf den Plan gerufen hat, allenfalls ein wenig. US-Präsident Trump warf China erneut Passivität in Sachen Nordkorea vor. Im Zuge von Militärübungen mit Südkorea überflogen US-Bomber die koreanische Halbinsel.

Unter den Einzelwerten in Tokio ging es für Hitachi um 5,3 Prozent nach oben nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Gleiches galt für den Druckerhersteller Kyocera. Dessen Kurs kletterte um 3,2 Prozent.

Für Softbank ging es um 2,3 Prozent nach unten. Der US-Kabelanbieter Charter Communications hat offenbar kein Interesse an einem Kauf der US-Mobilfunktochter Sprint von Softbank. Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf Kreise berichtet, Sprint verhandele exklusiv mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über einen weitreichenden Deal. Dabei war auch ein kompletter Kauf von Sprint als Möglichkeit genannt worden.

Gutes Timing bei Ping An

In Hongkong dauerte die Aufwärtstendenz an. Der HSI verzeichnete bereits das siebte Monatsplus in Folge. Die auch in London gehandelte HSBC-Aktie kletterte nach der Mittagspause um 2,9 Prozent nach oben. Die Bank hatte während der Pause ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Marktbeobachter führten die positive Reaktion auf den sich verbessernden Geschäftsausblick der HSBC zurück sowie die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms.

Ein gutes Händchen hatte der Versicherer Ping An. Er ist in der Vorwoche im Zuge der Ausgabe neuer Aktien beim Immobilienentwickler CIFI eingestiegen zu Tranchenstückpreisen von 3,50 bzw 3,82 Hongkong-Dollar. Ping An hält damit 10 Prozent an CIFI. Nach ihrer Aussetzung am Freitag gingen CIFI am Montag im Späthandel 6,5 Prozent höher um mit 4,28 Hongkong-Dollar. Ping An legten um 0,9 Prozent zu.

CK Hutchison lagen im Späthandel 0,9 Prozent höher. Der Mischkonzern hatte mitgeteilt, sich für umgerechnet gut 12 Milliarden Euro von seinem Telekomgeschäft in Hongkong zu trennen. Die Prognose eines 143-prozentigen Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr trieb den Kurs des Kohle- und Stromunternehmens China Shenhua um 3,6 Prozent an.

In Sydney legten Aktien aus dem Rohstoffsektor nach den positiv aufgenommenen Zahlen aus China kräftig zu. Rückenwind bekamen sie zudem von weiter steigenden Rohstoffpreisen, unter anderem beim Kupfer und Eisenerz.

Auch beim Öl ging es weiter nach oben. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor, nachdem Venezuelas umstrittener Präsident Maduro zur Sicherung seiner Macht Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung durchgesetzt hat. Die USA und sechs weitere Länder kündigten an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen. Brentöl verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 52,82 Dollar je Barrel.

BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals gewannen 2,1 bis 5,5 Prozent. Die Ölwerte Woodside und Oil Search gewannen 1,1 bzw 0,8 Prozent und die Goldaktie Newcrest zog um 2,1 Prozent an. Der Goldpreis kam zwar leicht zurück. Mit 1.267 Dollar je Feinunze war das Edelmetall aber immer noch so teuer wie zuletzt Anfang Juni.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.720,60 +0,31% +0,38% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.925,18 -0,17% +4,24% 08:00 Kospi (Seoul) 2.393,88 -0,30% +18,13% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.274,13 +0,64% +5,49% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.301,06 +1,18% +22,64% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.427,33 +0,04% +12,69% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.325,69 -0,15% +15,44% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.766,17 -0,05% +7,58% 11:00 BSE (Mumbai) 32.433,62 +0,38% +21,81% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 % YTD EUR/USD 1,1735 -0,2% 1,1754 1,1695 +11,6% EUR/JPY 129,94 -0,1% 130,07 129,90 +5,7% EUR/GBP 0,8950 +0,0% 0,8948 0,8945 +5,0% GBP/USD 1,3112 -0,2% 1,3136 1,3073 +6,3% USD/JPY 110,72 +0,1% 110,66 111,08 -5,3% USD/KRW 1119,82 -0,4% 1124,70 1121,48 -7,2% USD/CNY 6,7250 -0,2% 6,7374 6,7441 -3,2% USD/CNH 6,7283 -0,1% 6,7362 6,7436 -3,5% USD/HKD 7,8093 +0,0% 7,8092 7,8106 +0,7% AUD/USD 0,7975 -0,1% 0,7986 0,7974 +10,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,92 49,71 +0,4% 0,21 -12,4% Brent/ICE 52,82 52,52 +0,6% 0,30 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,45 1.269,20 -0,2% -2,75 +10,0% Silber (Spot) 16,70 16,76 -0,4% -0,06 +4,8% Platin (Spot) 936,05 935,95 +0,0% +0,10 +3,6% Kupfer-Future 2,91 2,88 +1,2% +0,03 +15,4% ===

