Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag gut behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.25 Uhr bei 3.240,37 Zählern mit einem winzigen Plus von 0,64 Punkten oder 0,02 Prozent zum Freitag-Schluss (3.239,73). Bisher wurden 404.078 (Vortag: 168.566) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Der Frühhandel ...

