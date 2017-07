Frankfurt - Die uneinheitliche Entwicklung an den globalen Aktienmärkten setzte sich in der zurückliegenden Handelswoche fort, so die Experten von Union Investment. Am europäischen Parkett hätten überwiegend rote Vorzeichen zu Buche gestanden. Neben des anhaltenden Höhenflugs des Euro hätten die aufgekommenen Kartellvorwürfe gegenüber der deutschen Automobilindustrie belastet, die sich zum Ende der Woche auch auf Zulieferunternehmen ausgeweitet habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...