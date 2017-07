Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -



Tickets für den Eintritt in das Museum degli Innocenti, das der Geschichte von Waisen, der Kindheit und einer Sammlung von Renaissancekunst gewidmet ist, sind jetzt erhältlich bei Weekendinitaly.com



Geführte Touren und Sonderbesuche im vor kurzem neu eröffneten Museum degli Innocenti in Florenz sind jetzt bei WeekendinItaly.com erhältlich. Das Museum ist sechshundert Jahren Fürsorge für Waisen, der Geschichte der Kindheit und dem Schutz der Rechte von Minderjährigen gewidmet und beherbergt eine Kollektion von Renaissancekunst.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/480321/Weekend_in_Italy_Logo.jpg )



Das 1419 nach Plänen von Filippo Brunelleschi gebaute Ospedale degli Innocenti wurde geschaffen, um für verwaiste Kinder zu sorgen. Mit Tickets von WeekendinItaly.com können Reisende die Geschichte und Entwicklung des Instituts über Biografien und persönliche Erinnerungen der Weisen, der "Nocenti" (Unschuldigen) erfahren. Das Museum enthält eine großartige Sammlung von Renaissancekunstwerken, wie etwa das prächtige Anbetung der Könige (1488) von Domenico Ghirlandaio sowie Werke von Luca della Robbia, Piero di Cosimo, Sandro Botticelli und der Meister der Strauss-Madonna.



Alessandro Naldi, Weekend in Italy Gründer und CEO, sagte dazu: "Wir sind sehr glücklich, endlich Tickets für das Museum degli Innocenti anbieten zu können. Italiener sind dafür bekannt, sehr kinderfreundlich zu sein - dieses wunderbare Museum bietet einen faszinierenden Einblick in die Sozialgeschichte des Waisentums, die in den humanistischen Ansichten der Renaissance wurzelt."



WeekendinItaly.com gibt Besuchern die Gelegenheit, diese ungewöhnliche Museum auf drei verschiedene Arten zu entdecken:



Museum of the Innocenti: Frühstück auf der Dachterasse und geführte Tour (https://www.weekendinitaly.com/en//firenze/museo_dett/ 235-combo-packages/292-museum-of-the-innocenti-breakfast-on-rooftop-t errace-video-guided-tour.html) - im Ticket enthalten sind Frühstück auf der Dachterrasse aus dem 15. Jahrhundert des "Caffè del Verone" im historischen Zentrum von Florenz.



Museum of the Innocenti - "Happy Hour" (https://www.weekendinital y.com/en//firenze/museo_dett/235-combo-packages/9594-museum-of-the-in nocenti-%E2%80%99happy-hour%E2%80%99.html) - für ermäßigten Zutritt am Nachmittag.



Museum of the Innocenti: Tour mit Videoführung und Aperitif auf der Dachterrasse (https://www.weekendinitaly.com/en/firenze/museo_det t/235-combo-packages/9593-museum-of-the-innocenti-video-guided-tour-a peritif-on-rooftop-terrace.html) - im Ticket inbegriffen ist ein Aperitif auf der Dachterrasse des Museums.



Hintergrund: Weekend in Italy bietet Reisenden seit 1995 seine Dienste an. Das Dienstleistungsangebot umfasst über 600 Touristendienste für Abenteuerlustige, darunter Rundgänge, Ausflüge und Online-Ticketbuchungen für große italienische Museen. Weekend in Italy war das erste italienische Unternehmen, das diese Dienste online angeboten hat. Das Angebot wird ständig erweitert. Das Unternehmen arbeitet mit Expedia, Viator, GTA, Veltra und vielen weiteren Unternehmen zusammen und betreut jährlich mehrere hunderttausend Kunden.



Web: http://www.weekendinitaly.com



OTS: Weekendinitaly.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127395 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127395.rss2



Pressekontakt: Giulia Naldi Account Manager E-Mail: giulia.naldi@web95.it Web: http://www.weekendinitaly.com Telefon: +39 0574 38074