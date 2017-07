Was bleibt den Republikanern, wenn sie nicht einmal das verhasste Gesundheitssystem abschaffen können? Manche wollen am Widerstand festhalten, andere nicht. Beides könnte von den Wählern 2018 bestraft werden.

An der republikanischen Basis machen sich Angst und Ärger breit: Drei Mal scheiterte die Partei im US-Senat spektakulär mit dem Versuch, die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama auszuhebeln. Ihre ideologische Spaltung lähmt die Konservativen so sehr, dass sie eines ihrer zentralen Wahlkampfversprechen nicht einlösen können.

Nach einem siebenjährigen Kampf gegen das auch als Obamacare bekannte Gesetz und monatelangen zermürbenden Debatten warb der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nun dafür, das Thema zu den Akten zu legen: "Es ist Zeit, zu anderen Dingen überzugehen." Doch für die konservative Basis, die vom Widerstand gegen die Gesundheitsversorgung angetrieben wurde, ist das keine Option.

Örtliche Parteichefs und Aktivisten prophezeien einen schweren Rückschlag für republikanische Abgeordnete, falls diese den Kampf aufgeben. Tim Phillips, Präsident der konservativen Gruppe Americans for Prosperity, sprach von einem "Epic Fail für die Republikaner", also von einem totalen Scheitern. "Ihr Unvermögen, ihr Versprechen zu halten, wird ihnen schaden." Die Organisation American Conservative Union bezeichnete die drei republikanischen Senatoren, die am vergangenen Freitag gegen die Reform votierten, als Verräter. Und eine von Präsident Donald Trump unterstützte einflussreiche Lobbygruppe schloss nicht aus, Anzeigen gegen unkooperative Republikaner zu schalten, so wie dies kürzlich bereits im Fall des Senators Dean Heller aus dem US-Staat Nevada geschah.

Die Möglichkeiten für eine direkte Bestrafung der abtrünnigen Senatoren - John McCain aus Arizona, Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine - sind begrenzt. Alle drei

