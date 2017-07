Hannover - Anfang August veröffentlicht Eurostat eine erste Schätzung zur BIP-Entwicklung für das 2. Quartal, berichten die Analysten der Nord LB.Nur wenige nationale Ergebnisse lägen bislang vor. Sowohl das kräftige BIP-Wachstum in Frankreich (+0,5% Q/Q) als auch die nochmals stärkere Dynamik in Spanien und Österreich (jeweils +0,9%) würden für ein hohes Momentum im gemeinsamen Währungsraum sprechen. Viele Eurostaaten würden hingegen ihre BIP-Zahlen erst später publizieren, darunter die Schwergewichte Deutschland, Italien und die Niederlande. Während sich in Italien die sehr mäßige Erholung fortsetzen dürfte, habe die deutsche Volkswirtschaft den hohen Schwung vom Jahresauftakt mitgenommen.

