Paris - Die gute Performance bei Kupfer setzt sich fort, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem Kupfer bereits im Juni deutlich mehr Glanz ausgestrahlt habe als beispielsweise die Edelmetalle Gold und Silber, setze sich die positive Kursentwicklung im Juli bisher fort. Rund 6 Prozent habe das Industriemetall seit Monatsbeginn an der US-Metallbörse Comex zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...