Auch vor dem Wochenende fuhr der DAX erneut Verluste ein. Am Ende des Tages ging es um 0,4 Prozent nach unten. Im Gegensatz zum amerikanischen Leitindex, der mal wieder auf ein neues Rekordhoch stieg. Was uns in dieser Woche erwarten könnte, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.