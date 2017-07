Zürich - Die Schweizer Aktienbörse ist mit leicht höheren Kursen in die neue Woche gestartet. Diese wird bekanntlich durch den (morgigen) Nationalfeiertag unterbrochen. Nach dem relativ klaren Plus in der Vorwoche (SMI +0,9%) scheint der Aufwärtstrend damit anzuhalten. Vor allem die beiden grosskapitalisierten Pharmawerte Novartis und Roche geben dem hiesigen Markt Schub. Gesucht sind auch Dufry nach Halbjahreszahlen.

Der SMI profitierte in der vergangenen Woche vor allem vom gegenüber dem Euro schwachen Franken. Das EUR/CHF-Währungspaar war am Freitagabend erstmals seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 über die Marke von 1,14 gestiegen. Seither ist es zwar wieder etwas zurückgefallen (aktuell 1,1365), der Aufwärtstrend dürfte aber intakt sein. Zum Wochenstart richten sich in diesem Zusammenhang die Blicke auf Daten zur Inflation in der Eurozone (11.00 Uhr), die dem Kurs der Gemeinschaftswährung weitere Impulse verleihen könnten, wie es im Handel heisst.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,38% höher bei 9'053,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten ...

