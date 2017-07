Bonn (ots) - Für welches Smartphone und welchen Handy-Hersteller interessieren sich die Deutschen am meisten? Welchen Handytarif und welchen Mobilfunk-Anbieter bevorzugen sie? Einmal im Jahr ermittelt das unabhängige Verbraucherportal handytarife.de die beliebtesten Produkte und Marken der Mobilfunk-Branche und verleiht ihnen den Mobilfunk-Award - im Jahr 2017 bereits zum 11. Mal.



Seit 2007 haben die Gewinner in den verschiedenen Kategorien Grund zu jubeln. Sie stehen in der Gunst der Mobilfunk-Kunden ganz weit oben.



Die aktuellen Preisträger des Jahres 2017 lauten:



Handytarif des Jahres 2017: freenetmobile FREESMART 1000 Anbieter des Jahres 2017: 1&1 Handy des Jahres 2017: Huawei Mate 9 Hersteller des Jahres 2017: Samsung



Die Besucher von handytarife.de haben entschieden



Der Mobilfunk-Award wird von keiner Jury vergeben: Den Sieger küren die Besucher von handytarife.de durch ihre Klicks auf dem Verbraucherportal. "Gerade deswegen können sich die Gewinner des Mobilfunk-Awards 2017 ganz besonders freuen, denn ihre Marken und Produkte stehen im Fokus des typischen Kunden im Handy- und Tarif-Bereich," erläutert Jérôme Lefèvre von handytarife.de.



Wer gewinnt warum?



Für den Mobilfunk-Award wurden die vergangenen 12 Monate ausgewertet. Dabei wurden die Klicks auf handytarife.de anonymisiert untersucht. Im Gegensatz zu klassischen Publikums-Preisen, die durch Abstimmungen über einen begrenzten Zeitraum nur eine Momentaufnahme darstellen, zeichnet der Mobilfunk-Award mit seiner Rangfolge ein repräsentatives Bild der Nachfrage auf dem Mobilfunk-Markt.



Tarifrechner, Testberichte und Ratgeber seit 1998



Die unabhängigen Tarifexperten des Verbraucherportals handytarife.de beraten bereits seit 1998 online und zählen jeden Tag viele tausend Besucher. Diese nutzen, neben dem Tarifrechner für Handy-Bundles und SIM-Only-Tarife, die Handy-Testberichte, Mobilfunk-Ratgeber und App-Tests, um sich umfassend zu informieren. Die Service-Angebote der Tarif-Experten sind übrigens für alle Besucher komplett kostenlos.



