Frankfurt - Am europäischen Rentenmarkt stiegen die Renditen in der abgelaufenen Handelswoche wieder leicht an, so die Experten von Union Investment.Für die schwächeren Notierungen hätten bessere Konjunkturdaten gesorgt. So habe der viel beachtete ifo-Geschäftsklimaindex das dritte Mal in Folge ein Rekordhoch markiert. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung sei kurz vor dem Wochenende erneut Druck auf die Notierungen gekommen. Diesmal seien hierfür die ersten Schätzungen zur Inflationsrate im Juli verantwortlich gewesen. Im Monatsvergleich hätten die Teuerungsraten sowohl in den einzelnen deutschen Bundesländern als auch in Frankreich überraschend stark angezogen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sei daher wieder deutlich über die Marke von 0,5 Prozent gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...