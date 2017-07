Zürich - Die Börsen tendierten in der letzten Woche uneinheitlich. Der S&P500 schloss die Woche unverändert ab und der Nasdaq verlor 0.2%. Der Höhenflug der beiden Internetwerte Google und Amazon.com wurde nach der Publikation ihrer Quartalszahlen gestoppt. In Europa verlor der Dax über die Woche 0.6%. Dabei standen vor allem die Autowerte unter Verkaufsdruck. Auf der positiven Seite standen Adidas und die Commerzbank mit Wochengewinnen von 8.7% bzw. 7.8%. Der SMI gewann 0.9%. Der Markt profitierte von guten Zahlen von Lonza (+7.7% über die Woche), Julius Bär (+8.5%) und der CS (+6.3%).

Bei den Währungen kam es zu überraschenden Kursbewegungen im EUR/CHF. Nachdem dieses Währungspaar lange unter der Marke von 1.10 handelte, schoss es in den letzten vier Tagen um 3.4% in die Höhe. Ein eigentlicher Grund für den Rebound ist nicht auszumachen. Fakten sind aber, dass der Euro in den letzten Wochen gegenüber dem Dollar stetig stärker wurde, die SNB sehr viel Franken ins System gepumpt hat und der CHF gegenüber dem Euro deutlich überbewertet war. Somit war wohl die Bewegung der letzten Woche nur eine Frage der Zeit. Es ist durchaus möglich, dass dieser Move noch nicht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...