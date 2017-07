RIB ist neben Nemetschek die interessanteste Alternative für den Sektor Ingenieur-Software für den Bau. Beide profitieren sehr stark von der gegenwärtigen Baukonjunktur in Deutschland. Nemetschek wurde schon am Freitag mit 5 % für seine guten Ergebnisse belohnt. Das könnte auch bei RIB der Fall sein, aber: Wir bewegen uns bei beiden Titeln in den Größenordnungen im KGV zwischen 40 und 50 und in diesen Höhen bekommen wir kalte Füße. Wir betonen: Die Kerngeschäfte sind in Ordnung, aber das Hochjubeln dieser Aktien durch eine ganze Reihe von Bankenempfehlungen stört uns sehr. Deshalb bleiben wir an der Seitenlinie stehen.



