Kaiserslautern (ots) - Ab 6. September startet die TOPdesk on Tour-Reihe des Servicemanagement-Software-Herstellers nach der Sommerpause. Die diesjährige Tour befasst sich vor allem mit den Themen Kundenzufriedenheit, Wissensmanagement und Agilität. Die Veranstaltung gibt zudem Einblicke in das aktuelle Release der Servicemanagement-Software in informeller Atmosphäre, bietet eine Plattform für Diskussionen und Gespräche rund ums Thema Servicemanagement und zeigt wie TOPdesk eingesetzt werden kann.



Eines der zentralen Themen ist die Frage, wie zufrieden Kunden und Mitarbeiter (Melder) mit Serviceleistungen sind. Dafür sollte man sich am besten den Anfrageweg des Melders vorstellen, um Punkte festzustellen, die optimierbar sind. Mögliche Lösungen für eine bessere Serviceerfahrung sind beispielsweise ein Servicekatalog oder ein Self Service Portal. Zudem könnte es auch helfen einen Shift-Left-Ansatz im Support einzuführen. Aber was genau ist ein solcher Ansatz? Bei TOPdesk on Tour erfahren die Teilnehmer mehr über genau solche Trends.



Shared-Servicemanagement, für beispielsweise IT-, HR- oder Facility-Abteilungen, SaaS und Self Service sind weitere aktuelle Trends. "Wir sehen deutliche Trends hin zu mehr abteilungsübergreifender Serviceerbringung um die Servicequalität in Unternehmen zu steigern. Auch die Scheu vor Software in der Cloud (SaaS) nimmt vor allem im breiten Mittelstand in letzter Zeit spürbar ab. Bei TOPdesk on Tour zeigen Experten auf, wie erfolgreiches Servicemanagement in Unternehmen gelebt und implementiert werden kann. Besonderer Fokus liegt an diesem Tag natürlich im Austausch mit unseren Kunden und Interessenten - wir freuen uns daher sehr über jeden Servicemanagement-Begeisterten und laden herzlich dazu ein, ein Teil der Tour zu sein", fasst Kristin Pitz, Marketing Managerin, die TOPdesk on Tour-Reihe zusammen.



Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos! Unter folgendem Link geht es zur Anmeldung und weiteren Informationen zum Programm: http://page.topdesk.com/de/ontour



Über TOPdesk:



TOPdesk ist ein internationales Softwareunternehmen im Bereich Servicemanagement. Im Hauptsitz Delft und den Standorten Kaiserslautern (DE), Augsburg (DE), London (UK), Manchester (UK), Antwerpen (BE), Budapest (HU), Kopenhagen (DK), São Paulo (BR), Orlando (USA), Toronto (CAN) und Oslo (NO) beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeiter. Mit über 4000 Kunden in mehr als 45 Ländern ist TOPdesk führender Anbieter in Europa. Die Produkte sind 100%-webbasiert, SERVIEW CERTIFIEDTOOL, als SaaS- oder lokale Installation verfügbar und zeichnen sich durch pragmatische Lösungsansätze aus. Durch eine große Auswahl an Erweiterungsmodulen lässt sich leicht ein Shared-Service-Center abbilden - egal ob Anfragen an IT-, Facility- oder HR-Abteilungen - alle Bereiche des Servicemanagements werden so abgedeckt.



OTS: TOPdesk Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121184 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121184.rss2



Pressekontakt: TOPdesk Deutschland GmbH Hertelsbrunnenring 24, 67657 Kaiserslautern, info@topdesk.de, www.topdesk.de



Pressekontakt: Kristin Pitz (Marketing Manager), +49 (0)631 624 00-0, k.pitz@topdesk.de