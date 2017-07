Bei Industrie 4.0 geht es darum, die zahlreichen Glieder einer Prozesskette intelligent miteinander zu vernetzen. Dadurch sollen sich möglichst alle Schritte bis hinunter zu einzelnen Teilprozessen transparent darstellen und somit bis ins Detail analysieren lassen. Ziel ist es, die Prozesse vollautomatisiert optimal zu steuern und Produkte und Dienstleistungen mit maximaler Effizienz in den Markt zu bringen.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Computerprogramme Kennzahlen und davon selbstverständlich so viele wie nur möglich. Komplexe Algorithmen berechnen daraus einen optimalen Ablauf, der eventuell für den Menschen unnötig kompliziert und auf den ersten Blick nicht logisch erscheinen mag (wie beispielsweise die chaotische Lagerführung), welcher aber in Wahrheit hilft, den Durchsatz deutlich zu steigern. Die Kennzahlen werden im Idealfall direkt an der Quelle erhoben und per Internet oder Intranet an einen Server kommuniziert, der alle verfügbaren Informationen sammelt und danach versucht, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist die Geburtsstunde des Internet der Dinge (auch Internet-of-Things oder IoT). Der Toaster meldet sozusagen mehr oder weniger direkt der Mühle, die passende Menge an Mehl zu disponieren, weil die Fabrik demnächst wieder Toastbrot herstellen möchte.

Wenn Dinge intelligent, also "smart", werden müssen, brauchen sie ein "Gehirn" in Form eines Mikrokontrollers. Das eigentliche Problem ist dabei nicht, einen Chip zu finden, der diesen Job übernehmen kann. Von größtenteils asiatischen Herstellern werden täglich neue Modelle auf den Markt gebracht. Das Problem ist dabei oft, dass mittelständische Anbieter von Nischenprodukten, die nicht in Millionenstückzahlen laufen, keinen entsprechenden Support der Chiphersteller bekommen. Die Bauteile sind zwar käuflich zu erwerben, aber schon bei der Dokumentation zeigen sich mitunter die ersten deutlichen Schwächen: Register sind teils gar nicht oder nur äußerst spärlich beschrieben.

