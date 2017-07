Von Hans Bentzien

FRANKFURT/NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland nimmt auf hohem Niveau weiter zu. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juli um 3 Punkte auf 238 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Der Vorjahresabstand erhöhte sich dadurch auf 21 (Vormonat: 19) Punkte. Die gute Entwicklung zeigte sich laut BA in nahezu allen Branchen - nur in den Bereichen Öffentlicher Dienst sowie Erziehung und Unterricht stieg die Arbeitskräftenachfrage nicht.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Die BA veröffentlicht am Dienstag (9.55 Uhr) Arbeitslosenzahlen für Juli. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 5.500.

