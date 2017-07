Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Mark Benecke ist Deutschlands bekanntester und schillerndster Kriminalbiologe und einer der wenigen Spezialisten, die aufgrund des Insektenbefalls an Leichen Rückschlüsse auf den Hergang einer Gewalttat ziehen können. Mehrere Bücher hat "Dr. Made", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, schon über seine Arbeit als Forensiker geschrieben. "Mumien in Palermo" heißt sein aktuelles. In dem nimmt er uns aber nicht nur mit in den größten Mumienkeller der Welt, sondern auch an viele andere dunkle Orte. Mehr über diese hörenswerte Aufklärungsreise verrät Ihnen Mario Hattwig in unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Die Kapuzinergruft tief unter der Erde von Palermo ist eine weltbekannte, gruselige Grabstätte. Tausende bekleidete Mumien hängen dort an den Wänden, teils stark verwest, teils gut erhalten. Ein Ort wie gemacht für den Kriminalbiologen Mark Benecke, um von den Leichen zu lernen.



O-Ton 1 (Mumien in Palermo, 28 Sek.): Als ich das erste Mal in jedem Gang beidseitig mehrreihig aufgehängte Mumien um mich herumhängen sah, war ich sehr ergriffen. Meine Neuronen im Gehirn feuerten ohne Pause, und es ergaben sich unendlich viele Ideen und Fragen für unsere wissenschaftliche Arbeit, sodass ich beinahe einen epileptischen Anfall bekommen hätte. Wir hatten für unsere Mumienuntersuchung jedoch den heißesten möglichen Monat ausgesucht, nämlich Juli und damit den europäischen Hochsommer. In dieser Glut fühle ich mich schon nach wenigen Minuten selbst mumifiziert.



Sprecher: In allerbester Sherlock-Holmes-Manier geht Benecke in "Mumien in Palermo" aber auch anderen geheimnisvollen Rätseln auf den Grund. Zum Beispiel der "Plötzlichen Selbstentzündung" von Menschen:



O-Ton 2 (Mumien in Palermo, 30 Sek.): Ich durfte als erster naturwissenschaftlicher Kriminalist eine Überlebende des sonst immer tödlichen Vorganges untersuchen. Dabei erkannten wir mehr angeblich nebensächliche Details, als es irgendjemand geahnt hatte. Während Frau Waldack an diesem zugigen Neujahrstag mit ihren Kindern auf dem Heimweg von der Küste im Auto saß, begannen ihr linker Oberschenkel, ihre Jacke und ihre Hose ohne erkennbare Zündquelle zu brennen. Und zwar so richtig. 'Das Feuer', erzählte mir ihr Sohn einige Jahre später, 'war nicht zu löschen'.



Sprecher: Und wenn Sie sich schon immer gefragt haben sollten, ob es Außerirdische auf der Erde gibt: Mark Benecke hat daran nach der Autopsie eines vermeintlichen Aliens doch so seine Zweifel:



O-Ton 3 (Mumien in Palermo, 22 Sek.): Ungewöhnlich sind auch die Füße des Aliens. Warum sollte auf einem anderen Planeten dieselbe Fußform entstehen, wie wir sie auf der Erde von Menschen - und nur von Menschen - kennen? Selbst wenn der fremde Planet erdähnlich oder der Erde sogar bis ins Kleinste gleich aufgebaut wäre: Dort entstehende Körper wären, auch unter vollkommen gleichen Umweltbedingungen, anders aufgebaut.



Abmoderationsvorschlag: Ob Italien, Kolumbien oder Vietnam: Kriminalbiologe Mark Benecke ist wie "Indiana Jones" rund um den Globus unterwegs. An den dunkelsten Orten spürt er Geheimnisse auf, untersucht brutale Morde und ungewöhnliche Todesfälle. Was er dabei so alles erlebt, können Sie sich ab sofort in der exklusiven, ungekürzten Audible-Hörbuch-Fassung von "Mumien in Palermo" anhören. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter www.audible.de/tipp.



