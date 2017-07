Deutschlands Konjunktur boomt, denn ein robuster Arbeitsmarkt steigert die Kauflaune der Verbraucher. Dank Stimmungshoch darf sich der Einzelhandel ungebrochen über ein kontinuierlich steigendes Umsatzwachstum freuen.

Die deutschen Einzelhändler steuern 2017 auf das achte Jahre in Folge mit einem Umsatzplus zu. Die Einnahmen zogen in der ersten Jahreshälfte um 3,5 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Montag bekanntgab. "Das erste Halbjahr lief etwas besser als erwartet", sagte der Sprecher des Einzelhandelsverbandes HDE, Stefan Hertel. "Die Gründe dafür sind klar: Die Beschäftigungssituation ist sehr gut, die Löhne steigen und die Zinsen sind niedrig - die Leute geben das Geld auch aus."

Der HDE erwartet bislang lediglich ein Umsatzplus von zwei ...

