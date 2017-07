BERLIN (Dow Jones)--In der Affäre um manipulierte Diesel-Abgaswerte hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schwere Vorwürfe gegen Politik und Autoindustrie erhoben. "Wir haben es hier mit Wirtschaftskriminalität zu tun", erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Montag. Die Autokonzerne hätten "durch vorsätzlichen Betrug" Gewinne in Millionenhöhe gemacht. Bund und Länder seien für diesen "größten Industrieskandal der deutsche Nachkriegsgeschichte" verantwortlich, meinte Resch.

Er sei gespannt, ob Gerichte und Behörden wirklich den Mut hätten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Resch. Dem Kraftfahrtbundesamt warf er in diesem Zusammenhang vor, illegale Abschaltvorrichtungen in den Fahrzeugen "im Schweinsgalopp" nachträglich zu legalisieren. Den Autokonzernen hielt Resch vor, bewusst und massiv gelogen und die DUH bedroht zu haben. In der Bundesregierung machte er vor allem einen Schuldigen aus: "Minister Dobrindt ist nicht Teil der Lösung, sondern Kern des Problems".

"Konspiratives Treffen"

Mit Blick auf den Diesel-Gipfel am Mittwoch in Berlin beschwerte sich Resch, dass Umweltverbände zu dem Treffen von Politik und Autokonzernen nicht eingeladen seien. Nun werde dort "einmal mehr konspirativ" beraten.

Resch sprach sich gegen Kaufanreize für alte Diesel aus, wie sie vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und seinem bayerischen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) ins Spiel gebracht wurden. Euro-6-Diesel seien um ein Vielfaches schmutziger als Euro-6-Benziner, erklärte Resch. Es gebe keinen Grund "solchen Luftverpestern" Steuergelder zu geben. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, im ZDF-Morgenmagazin geäußert.

