Seit zehn Jahren ist das gewitzte Schaf Shaun Kult bei den Kids - wobei die bisher 150 Stop-Motion-Teile der TV-Serie auch bei den Eltern für gute Laune sorgen. Wenig verwunderlich, dass die Bauernhof-Helden von den Animations-Pionieren der Aardman-Studios ("Wallace & Gromit") ein abendfüllendes Kino-Abenteuer spendiert bekamen: Shauns Schaf-Familie und Hofhund Blitzer gehen auf die Suche nach ihrem Bauern - der ist nämlich durch Shauns Schuld in der Stadt verschwunden. Dummerweise hat der Landwirt dort nach einem Schlag auf den Kopf eine Karriere als Friseur begonnen. Die Tiere müssen ihn zurückholen. Das ist gefährlich, weil hinter jeder Ecke übereifrige Tierfänger lauern ... SAT.1 zeigt "Shaun das Schaf - Der Film" am Freitag, 4. August 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



